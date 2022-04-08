القبض على متهمين اثنين بقضايا “القتل والتزوير” في بغداد

2022/04/08 | 10:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على متهمين اثنين بقضايا “القتل والتزوير” في مناطق متفرقة من العاصمة.وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن مفارزها في مكتب مكافحة اجرام حسينية المعامل تمكنت من القاء القبض على متهم لارتكابه جريمة قتل ضمن قاطع المسؤولية”، مبينة ان “تم اتخاذ […]

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