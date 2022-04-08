الفتح يتحدث عن امكانية التوصل لحل بخصوص تشكيل الحكومة

2022/04/08 | 10:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن القيادي في تحالف الفتح محمد البياتي، اليوم الجمعة، عن وجود تواصل بين الأطراف السياسية لايجاد حل للازمة السياسية المتعلقة بتشكيل الحكومة.



لكي لا يتم خرق الدستور.

وقال البياتي لوكالة (بغداد اليوم ) ان "الحل سيكون موجود في داخل البيت الشيعي"، مشيرا إلى أن "الأطراف الأخرى الأكراد والبيت السني بانتظار اتفاق الشيعة للمضي قدما في تسمية رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء".

واضاف ان "هناك امكانية للعودة للمفاوضات والمضي سريعا بحسم المناصب والسعي لتشكيل حكومة تخدم المواطنين وتلبي طموحاتهم".

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