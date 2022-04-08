برشلونة يخطف تعادلاً ثميناً من فرانكفورت في الدوري الاوروبي

2022/04/08 | 10:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد حقق برشلونة تعادلا ثمينًا بهدف لمثله خلال مواجهة آينتراخت فرانكفورت، مساء اليوم الخميس.والتقى الفريقان بذهاب ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي، على ملعب الأخير “دوتش بانك بارك”.وسجل كناوف هدف التقدم لآينتراخت فرانكفورت في الدقيقة 48، بينما تعادل فيران توريس لبرشلونة في الدقيقة 66.وستقام مواجهة الإياب، الخميس المقبل، […]

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