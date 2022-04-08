موافقات حكومية على إنجاز مشاريع خدمية جنوب الناصرية

2022/04/08 | 10:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع- نصار الحاج

أكد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي اليوم الجمعة، الموافقة على إنجاز مشاريع خدمية جنوب الناصرية.

وقال الغزي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الاجتماع الذي عقده مع وجهاء وشيوخ العشائر ورؤساء الوحدات الإدارية وأعضاء مجلس النواب من ممثلي الدوائر في مناطق جنوب الناصرية ( شوق الشيوخ والفضلية والعكيكة والكرمة والطار والحمار والمنار والجبايش) بحث المشاريع والخدمات في هذه المناطق"، لافتاً الى أنه "وافق على إنجاز أغلب هذه المشاريع ومنها مستشفى الكرمة، والكورنيش في سوق الشيوخ، واكمال المرحلة الثانية من كورنيش العكيكة ومشاريع المجاري ومجمعات الماء واكمال المرحلة الثانية لمشروع نقل الماء الخام في الكرمة".

وأضاف أنه "تمت الموافقة أيضاً على إنجاز مشاريع البنى التحتية في هذه المناطق مثل الكهرباء والطرق الريفية وأيضاً انشاء المدارس"، مشيراً الى أنه "تم الاتفاق على إنجاز هذه المشاريع بالإضافة الى إنجاز المشاريع الوزارية القديمة المتلكئة".

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