2022/04/08 | 10:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد اثنان من كبار قادة الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة أنهما يتوجهان إلى العاصمة الأوكرانية كييف، على خلفية استمرار العملية العسكرية الروسية في أراضي هذا البلد.ونشرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على حسابها في “تويتر” صورة تظهرها أمام قطار برفقة المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل ورئيس […]

ظهرت المقالة قادة الاتحاد الأوروبي في طريقهم إلى أوكرانيا أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قادة الاتحاد الأوروبي في طريقهم إلى أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قادة الاتحاد الأوروبي في طريقهم إلى أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).