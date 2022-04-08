الحرب تكبد الحكومة الأوكرانية أكثر من 68 مليون دولار يوميا

2022/04/08 | 10:53 - المصدر: قناة التغيير

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قال رئيس الوزراء الأوكراني ان الحرب تكبد حكومته يوميا أكثر من 68 مليون دولار معلنا ان بلاده ستؤمم جميع ممتلكات الدولة الروسية الموجودة في الأراضي الاوكرانية للتعويض عن خسائر الحرب

وأشار رئيس الوزراء الأوكراني الى ان كييف تتطلع لاستلام الأموال الروسية المجمدة في الخارج بغية عدم تعرضها لتضخم مفرط.

الى ذلك استبعد مستشار الرئيس الأوكراني إقامة هدنة مع الجانب الروسي قائلا ان أي هدنة مؤقتة مع الروس ستكون عبارة عن حرب مؤجلة

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