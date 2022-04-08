توضيح من الخطوط الجوية يخص رحلات نقل المعتمرين العراقيين

2022/04/08 | 10:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الشركة العامة للخطوط الجوية

العراقية، الجمعة، أن جميع رحلاتها

المباشرة المخصصة لنقل المعتمرين

العراقيين من مطار بغداد الدولي مستمرة

وفق توقيتاتها المدرجة .

وذكرت الشركة في بيان، اليوم (8 نيسان

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