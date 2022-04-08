القوات الروسية تنسحب من شمال أوكرانيا وتواصل تقدمها جنوباً

2022/04/08 | 10:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أشارت الاستخبارات البريطانية الى أن القوات الروسية انسحبت بالكامل من شمال أوكرانيا إلى روسيا وبيلاروسيا، وتواصل تقدمها في المناطق الجنوبية فقط.

ولفتت الى أن أي عملية إعادة انتشار للقوات الروسية في شمال أوكرانيا ستستغرق أسبوعا على الأقل وان القصف الروسي للمدن في شرق وجنوب أوكرانيا مستمر.

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