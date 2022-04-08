الصين.. سكان المدينة الأكثر اكتظاظا يكافحون للحصول على طعام بسبب الإغلاق

2022/04/08 | 11:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يكافح سكان مدينة شنغهاي الصينية البالغ عددهم 25 مليونا، للحصول على الطعام خلال الإغلاق العام المفروض لاحتواء أكبر تفش للوباء.وبدأت الشكاوى بشأن نقص الغذاء في المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان في الصين الأسبوع الماضي، وتعاني شركات توصيل الطعام من نقص في الموظفين.وتشير التقديرات إلى أن ميناء المدينة شهد انخفاضا كبيرا في حجم […]

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سكان المدينة الأكثر اكتظاظا يكافحون للحصول على طعام بسبب الإغلاق أولاً على ايرث نيوز.

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