سيزيد العزلة.. تحذيرات قانونية من تشريع قانون يخص المخدرات - عاجل

2022/04/08 | 11:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عدّ الخبير القانوني عماد الشرع، اليوم الجمعة، المقترح الذي قدم من احد اعضاء مفوضية حقوق الانسان بتشريع قانون يمنع متعاطي المخدرات من الزواج والتعيين والقبول في المعاهد والجامعات العراقية، بانه مخالف للدستور والقوانين وحقوق الانسان.

وقال الشرع لوكالة (بغداد اليوم)، ان " هذا المقترح يخالف مواد الدستور التي كفلت بالمواد (14،15،16) حق الحياة والتساوي امام القانون وعدم التمييز وتكافؤ الفرص ومنعت الحرمان من ذلك".

واضاف، ان "تشريع مثل هكذا قانون سيخالف القانون وسيزيد من عزلة هؤلاء مجتمعيا".

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