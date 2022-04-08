صورة تختصر المشهد..

2022/04/08 | 11:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت إيميني دزيبار، نائبة وزير الخارجية الأوكراني، صورة في حسابها على تويتر، الخميس، تختصر مشهد الغزو الروسي لمدينة ماريوبول جنوب شرق أوكرانيا.

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