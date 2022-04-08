متى يكون محيط خصرك مثاليا؟.. اعرف الإجابة بقياس بسيط

2022/04/08 | 11:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يتساءل كثيرون عن قياس الخصر الذي يعتبر مثاليا بالنسبة لطولهم، ويكون مؤشرا على صحتهم وانخفاض فرص إصابتهم بالأمراض المرتبطة بالبدانة.وقال المعهد الوطني للتميز في الرعاية الصحية ببريطانيا، إنه من الضروري التأكد من كون قياس الخصر أقل من نصف الطول، لتقليل مخاطر المشاكل الصحية المحتملة لدى الأفراد.وأشار المعهد التابع لهيئة الصحة الوطنية […]

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