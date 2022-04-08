تشافي: كامب نو يجب أن يكون قنبلة ضغط لتأهل برشلونة لنصف النهائي

2022/04/08 | 11:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طالب مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز، جماهير الفريق الكتالوني، بجعل ملعب “الكامب نو” مثل قنبلة ضغط في مباراة الإياب أمام آينتراخت فرانكفورت بالدوري الأوروبي، لحسم التأهل لنصف النهائي.وقال تشافي في تصريحات نشرتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “لم تكن مباراة سهلة، لم نكن نعرف كيف نوقف انتقالاتهم، وأرض الملعب لم تكن في أفضل الظروف، لم […]

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