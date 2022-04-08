التحالف الدولي يفتح تحقيقا بحادث استهداف القاعدة

2022/04/08 | 11:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق التحالف الدولي في العراق ،اليوم الجمعة، على الهجوم المسير الذي تعرضت له قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار.

وذكر التحالف في بيان، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة من دون طيار بعد دخولها إلى قاعدة عين الأسد الجوية، مضيفا انه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات، أو أضرار، وما زال الحادث قيد التحقيق.

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