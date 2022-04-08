مدرب كوريا يعلّق على مواجهة رونالدو القادمة في كأس العالم

2022/04/08 | 11:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف باولو بينتو مدرب كوريا الجنوبية، بعض التفاصيل التي تتعلق بمواجهة فريقه مع البرتغال، والتي ستكون في نهائيات كأس العالم 2022، والتي تستضيفها قطر.وقال بينتو إن منتخب البرتغال “ليس فريق اللاعب الواحد”، مؤكدا أن فريقه “سيسعى لتحقيق بعض المهام عندما يلتقي معه، من بينها التصدي لخطورة نجمه كريستيانو رونالدو”.وأضاف: “لا يمكن […]

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