العتبة الحسينية تنفق أكثر من 700 مليون دينار في علاج الأطفال المصابين بالسرطان خلال شهرين فقط

2022/04/08 | 11:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت العتبة الحسينية المقدسة، الجمعة

، 08 نيسان، 2022 إنفاق أكثر من 778 مليون

دينار عراقي في معالجة الأطفال

المصابين بالسرطان.

وذكرت مؤسسة وراث الدولية لمعالجة

الأورام السرطانية التابعة للعتبة

الحسي

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