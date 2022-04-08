تسجيل 4 وفيات والمئات من حالات الاختناق بسبب العاصفة الترابية

2022/04/08 | 11:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تسبب العاصفة الترابية التي اجتاحت معظم محافظات العراق بعدد من الوفيات فضلا عن حالات اختناق للمئات من المواطنين.

وكشفت مصادر طبية عن تسجيل اربع وفيات في مستشفى طوز خورماتو العام بمحافظة صلاح الدين اضافة الى اصابة نحو ثلاثين شخصاً بحالات اختناق جراء العاصفة الترابية في حين سجلت مستشفيات محافظة كركوك ثمانين حالة اختناق.

وفي اقليم كردستان اعلنت مديرية صحة اربيل ان مستشفيات المحافظة استقبلت مئتين واثنتين وعشرين حالة اختناق.

وكانت دائرة الأنواء الجوية والزلازل في محافظة السليمانية قد أكدت ان تأثير العواصف الترابية سيستمر لمدة يومين.

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