حاكم منطقة سومي الأوكرانية المحاذية لروسيا يعلن “تحريرها” من القوات الروسية

2022/04/08 | 11:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

باتت القوات الأوكرانية تسيطر على كامل منطقة سومي الواقعة في شمال شرق البلاد والمحاذية لروسيا، حسبما أعلن حاكم المنطقة الجمعة محذرا الأهالي من العودة إليها قبل أن يتم تطهيرها من الألغام.

وكتب دميترو جيفتسكي على مواقع التواصل الاجتماعي “المنطقة خالية من الخبيثين” في إشارة إلى القوات الروسية الغازية.



وأضاف أن “المنطقة غير آمنة.



هناك العديد من المناطق التي زرعت فيها ألغام ولم يتم تطهيرها بعد”.

المصدر: AFP

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