شاهد رد فعل رواد شاطىء عندما تفاجأوا بسمكة قرش عملاقة بجانبهم

2022/04/08 | 11:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مشهد صادم، فاجأت سمكة قرش عملاقة من نوع رأس المطرقة رواد شاطىء مدينة بومبانو بولاية فلوريدا الأمريكية، وجُرفت السمكة التي يبلغ طولها 11 قدمًا نحو الشاطئ ، ووصل علماء من منظمة الحفاظ على أسماك القرش الأمريكية الى الموقع لجمع عينات منها ودراستها قبل نقلها، حيث يعتقدون أن الحادث وقع بعد مواجهة مع الصيادين.

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