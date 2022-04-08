تحويل دخولها عبر منفذ بالإقليم..

2022/04/08 | 11:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ديالى افاد مصدر مسؤول، اليوم الجمعة، بتقلص عمل منفذ مندلي في ديالى بشكل كبير بعد تحول مرور شاحنات السيراميك الإيراني دخولها عبر منفذ برويز خان في كردستان.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "شاحنات السيراميك الإيراني كانت تمثل الوارد والنشاط الأهم لمنفذ مندلي في محافظة ديالى".

وأضاف انه "بعد تحول دخولها الى منفذ برويز خان في إقليم كردستان شهد المنفذ انحسار حركة نشاطه بشكل كبير"، مشيرا الى ان "التحويل قرار طوعي من قبل أصحاب الشاحنات وتعود لعدة أمور".

وأفاد المصدر ان " قرار التجار وأصحاب الشاحنات يعود لكثرة التسهيلات في منفذ برويز والتعقيدات التي تتخذها الجهات القائمة على منفذ مندلي".

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