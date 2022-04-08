نائب: 15 الف اسرة مهددة بالنزوح القسري في محافظة عراقية؟

2022/04/08 | 11:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

اكد النائب محمد قتيبة البياتي، اليوم الجمعة، بان 15 الف اسرة مهددة بالنزوح القسري من اشهر مناطق ديالى الزراعية.

وقال البياتي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "ازمة الجفاف في قاطع بهرز وقراها بلغ مستويات خطيرة جدا وبات يهدد بحركة نزوح قسري لاكثر من 15 الف اسرة في ان واحد خاصة وان الاسر فقدت مصدر رزقها الوحيد بسبب حرمانها من الزراعة بالاضافة الى تنامي موجة جفاف الابار الارتوازية والتي شكلت اخر طوق نجاة لهم".

واضاف البياتي، ان "حكومة بغداد لم تتفاعل حتى الان من ازمة الجفاف في ديالى والكارثة قادمة لامحالة مؤكدا ضرورة التحرك على دول المنبع من اجل تحديد حقوق العراق في الانهر المشتركة لتفادي ازمة الجفاف التي بدات تضرب بقوة في بالوقت الراهن وربما يكون صيف 2022 ماساوي في كل المقايسس".

واشار الى ان "نزوح الاسر سيقود الى اشكاليات كبيرة وعواقب وخيمة لانها ستحرم الاف من مصدر رزقهم الوحيد وتدفع معدلات الفقر والبطالة للاعلى".

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