اليابان تعلن طرد 8 دبلوماسيين روس

2022/04/08 | 11:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انضمت اليابان إلى قائمة الدول التي قررت طرد دبلوماسيين روس من أراضيها، على خلفية استمرار العملية العسكرية التي تجريها موسكو في أوكرانيا.وأكدت المتحدثة باسم الخارجية اليابانية، هيكاريكو أونو، اليوم الجمعة إعلان ثمانية من موظفي سفارة روسيا وممثليتها التجارية في طوكيو شخصيات غير مرغوب فيها، وفقا لوسائل إعلام محلية.ولم تحدد المتحدثة الموعد الذي يتعين بحلوله على […]

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