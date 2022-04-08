سويسرا ترفض طرد الدبلوماسيين الروس من البلاد وتعلل موقفها

2022/04/08 | 11:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الرئيس السويسري إغناسيو كاسيس رفضه طرد الدبلوماسيين الروس على غرار دول أخرى ردا على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وبحسب كاسيس في مقابلة تلفزيونية، فإن سويسرا تطالب بإجراء تحقيق دولي مستقل لتوضيح الانتهاكات المنسوبة إلى روسيا في بوتشا.وقرر المجلس الاتحادي (المجلس الوطني السويسري) أن طرد الدبلوماسيين إجراء يجب تنفيذه حفاظا […]

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