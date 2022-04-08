الجفاف يوجه ضربة قاسية لاكبر مورد لـ

2022/04/08 | 12:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

شكلت قرى بهرز اقصى جنوب ديالى لسنوات طويلة اهم واشهر مورد لاصناف متعددة من الثيل الطبيعي لاغلب محافظات العراق بسبب الخبرة في زراعته وجودته واستخدام اصناف تتلائم مع الاجواء الحارة بشكل عام لكن بروز الجفاف شكل ضربة قاسية ودفع الى انكماش كبير في معدلات الزراعة في الاشهر الاخيرة.

وقال خيرالله حسن مزارع في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "زراعة الثيل الطبيعي بدات منذ اكثر من 30 سنة في بعض مناطق بهرز جنوب بعقوبة ثم توسعت وبدات تنتشر في القرى من اجل تزويد المشاتل في ديالى وبغداد وبقية المحافظات باحتياجاتها لتتحول الى قطاع اقتصادي".

واضاف، ان "خصوبة الارض وامتلاك المزارعين الخبرة الكافية في زراعة عدة انواع من الثيل خاصة ما يلائم الاجواء العراقية جعلنا مورد اساسي للعديد من المحافظات لافتا الى ان الجفاف تسبب في تقلص الزراعة من 40-50%".

اما احمد الزيدي مزارع فقد اشار الى ان "الجفاف وجه ضربة قاسية لقطاع زراعة الثيل خاصة مع نضوب مياه نهر ديالى بشكل كبير بالاضافة الى جفاف الابار التي كنا نستعين بها في تامين جزء من مياه السقي".

واضاف الزيدي، ان "الجفاف ربما يقضي على 90% من زراعة الثيل في ديالى خلال صيف 2022 لان الوضع يزداد خطورة مع الوقت".

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