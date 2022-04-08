رفض برلماني كبير لمشروع قانون الأمن الغذائي.. تعرف على الأسباب

2022/04/08 | 12:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، اليوم الخميس، وجود رفض برلماني كبير لمشروع قانون الأمن الغذائي، المرسل من قبل حكومة تصريف الاعمال، برئاسة مصطفى الكاظمي.

وقال الصيهود، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "عددا كبيرا من النواب ومن كتل سياسية مختلفة يرفضون تمرير مشروع قانون الأمن الغذائي، لما في هذا المشروع من شبهات فساد كبير وخطير، اضافة الى وجود ملاحظات دستورية وقانونية على فقرات القانون".

وبين أن "مشروع قانون الأمن الغذائي، يحتاج الى مزيد من الدراسة واجراء تعديلات عليه، ولهذا البرلمان سوف يناقش هذا القانون ويجري مزيد من التعديلات عليه خلال الفترة المقبلة".

وأكد أنه "بخلاف ذلك، لن يمرر القانون مع وجود الرفض البرلماني لتشريع القانون، كما هو دون أي تعديل جوهري".

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