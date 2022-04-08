رئيس لجنة الصالات: لاعبو المنتخب أثبتوا إنهم على قدر التحدي

2022/04/08 | 12:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكدَ رَئيس لجنَة كرةِ الصالات والشاطئيّة، علي عبد الحسين، أن تأهُل مُنتخبنا الوطني لكرةِ الصالات إلى نهائياتِ كأس آسيا التي تضيفها الكويت جاءَ عن جَدارةٍ واستحقاق.وقالَ عبد الحسين في بيان لاتحاد الكرة إن “لاعبي مُنتخبنا الوطني وجهازهم الفني والملاكين الإداري والطبي أثبتوا أنهم على قَدرِ التَحدّي، وحققوا المُرادَ وظَفروا ببطاقةِ التأهُل إلى […]

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