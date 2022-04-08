سلة الغذاء تسجل

2022/04/08 | 12:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغت أسعار السلع الغذائية العالمية "أعلى المستويات على الإطلاق" في مارس في وقت عرقل الغزو الروسي لأوكرانيا صادرات القمح والحبوب، حسبما أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) الجمعة.

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