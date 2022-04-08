120 مليون برميل.. الطاقة الدولية تقرر اصدار أكبر كمية من المخزون النفطي في تاريخها

2022/04/08 | 12:34 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

أقرت وكالة الطاقة الدولية إصدارا جديدا للنفط من احتياطي الطوارئ بنحو 120 مليون برميل، وهو الأكبر في تاريخها، في محاولة لتعزيز الإمدادات.

وأكدت أنه خلال الأشهر الستة المقبلة سيتم توفير حوالي 240 مليون برميل من مخزون النفط في حالات الطوارئ، أي ما يعادل أكثر من مليون برميل يوميا في السوق العالمية.

وبحسب بيان وكالة الطاقة الدولية، فإن الدول الأعضاء ستلتزم بالإفراج عن 120 مليون برميل من احتياطي الطوارئ، على مدى 6 أشهر مقبلة.

ومن المقرر أن تسهم الولايات المتحدة بنحو 60 مليون برميل، بجزء من السحب الأكبر من احتياطي النفط الإستراتيجي، المعلن في 31 مارس الماضي.

وجاء الاتفاق بالإجماع بين الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية في 1 أبريل بعد الإفراج عن أكثر من 60 مليون برميل في الشهر الماضي، ردا على الضغوط الكبيرة في أسواق النفط الناتجة عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.



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