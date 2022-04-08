وزير صحة كردستان يوجه تحذيراً للمواطنين بعد موجة الغبار

2022/04/08 | 12:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- اربيل

دعا وزير الصحة في إقليم كردستان سامان البرزنجي، اليوم الجمعة، السكان في الإقليم لملازمة منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة جراء سوء الأحوال الجوية بسبب موجة الغبار التي تجتاح كردستان.وقال الوزير في نداء وجهه إلى السكان ، "رجاءً لا تخرجوا من منازلكم إلا للضرورة، وإذا كنتم بالخارج ارتدوا الاقنعة".وأضاف أن "الأتربة والغبار لهما تأثير على الجهاز التنفسي خاصة بالنسبة للمرضى الذين يعانون من (الربو)، أو من (الحساسية)، أو من (التهابات الجهاز التنفسي)، أو من (أمراض القلب)".

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