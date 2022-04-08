مجزرة الإجلاء.. عشرات القتلى جراء سقوط صاروخين على محطة قطارات

2022/04/08 | 12:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل 30 شخصا على الأقل، الجمعة، عندما أصاب صاروخان محطة للقطارات في مدينة كراماتورسك بشرق أوكرانيا، تستخدم في عمليات إجلاء مدنيين، كما ذكرت فرانس برس.

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