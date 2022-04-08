ارتفاع بنسبة 12% خلال شهر.. منظمة الاغذية: اسعار الغذاء قفزت لمستوى قياسي جديد

2022/04/08 | 12:42 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو”، إن أسعار الغذاء العالمية قفزت إلى مستوى قياسي جديد في شهر آذار الماضي، بعد أن أربكت الحرب في أوكرانيا أسواق الحبوب والزيوت النباتية.

وسجل مؤشر “فاو” لأسعار الغذاء، الذي يقيس السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا، 159.3 نقطة في المتوسط الشهر الماضي مقابل 141.4 نقطة بعد تعديل بالزيادة في شباط .

وسجل المؤشر قبل التعديل في فبراير شباط 140.7، وهو رقم قياسي في ذلك الوقت.

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