الكوكب الأحمر بعيد عن الموت والعلماء يقدمون “الدليل”

2022/04/08 | 12:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف بحث جديد عن زلازل لم تُكتشف من قبل تحت سطح المريخ، والتي يعتقد الخبراء أنها دليل على أنه يستضيف بحرا من الصهارة في عباءته.ويعتقدون أن أفضل تفسير لـ “زلازل المريخ” هو النشاط البركاني المستمر تحت سطحه المترب والقاحل، ويعتقدون أن الكوكب أكثر نشاطا بركانيا وزلزاليا مما كان يعتقد في […]

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