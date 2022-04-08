شاهد بالفيديو.. بهذا الشكل انهالت الصواريخ على اقليم كردستان

2022/04/08 | 12:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: toHz0iFgagA

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