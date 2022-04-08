هيئة الإعلام والاتصالات تُحصي المبالغ المستحصلة من ديون شركات الهاتف

2022/04/08 | 12:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – نصار الحاجأعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الجمعة، عن المبالغ المستحصلة من شركات الموبايل في 10 أشهر.وقال رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الرقم الحقيقي الذي تم استحصاله من شركات الهاتف النقال هو (460) مليار دينار"، لافتاً الى أن "هذا المبلغ هو يخص 10 أشهر ،أما مبلغ الـ (140) مليار دينار والذي تم الاعلان عنه في وقت سابق فهو يخص الأشهر الأولى".وأوضح المؤيد أن "هذا المبلغ هو ديون ورسوم وغرامات فرضت على شركات الهاتف النقال وتم استحصالها من قبل الهيئة خلال 10 أشهر" .

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