اليابان تفرض قيودا جديدة على روسيا

2022/04/08 | 12:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت اليابان، اليوم الجمعة، فرض قيود جديدة على روسيا، من خلال حظر واردات بعض المنتجات مثل الفودكا والفحم.وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إن اليابان ستوسع عقوباتها ضد روسيا من خلال حظر واردات بعض المنتجات الروسية، بما في ذلك الفودكا.وأضاف: “إن العقوبات الجديدة تلغي أيضا واردات الفحم والاستثمارات الجديدة في روسيا، […]

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