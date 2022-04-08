صوّر الخدعة بالكاميرا.. شاهد كيف أوقع رجل بلص حاول سرقة شاحنته

2022/04/08 | 12:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ولاية لويزيانا الأمريكية يقول أحد سكان مدينة نيو أورليانز، إنه سئم بعد أن تعرضت شاحنته للسرقة أكثر من 6 مرات خلال الأشهر الماضية، دون أن تتم محاسبة اللصوص المتورطين.

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