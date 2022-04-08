اريد حلا ومسلسل فاتن أمل حربي قضية واحدة قضية المرأة - سروه رشيد

2022/04/08 | 12:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سروه_رشيد فلم اريد حلا(فاتن حمامه) ومسلسل فاتن أمل حربي(نيللي كريم) قضية واحدة قضية المرأة مسلسل فاتن أمل حربي الذي يعرض حاليا من بطولة الممثلة المبدعة نيللي كريم مسلسل في منتهى الروعة .



بها جسدت معاناة واضطهاد المرأة المكبلة بسلاسل المجتمع الذكوري المتسلط وقوانين بالية وملف القضية في الدرك الاسفل في محاكم الدولة لا تراعي بتاتا حقوق المرأة في الانفصال وفي الحصول على حضانة الاطفال إلا بشروط قاسية ......





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