ايران: وفاة رجل دين ثان كان قد أصيب بحادث الطعن بمدينة مشهد

2022/04/08 | 13:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وسائل اعلام ايرانية عن وفاة أحد المصابين بحادث الطعن في مدينة مشهد ليرتفع عدد الوفيات بالحادث الى اثنين.

وذكر الاعلام الايراني ان رجل الدين محمد صادق دارايي وهو أحد رجال الدين الثلاثة الذين أصيبوا في هجوم بسكين في مشهد توفي في مستشفى الشهيد كامياب بعد تدهور حالته الصحية.

وكان ثلاثة رجال دين قد تعرضوا للطعن من قبل شخص مسلح بسكين في حين ذكرت وسائل اعلام ايرانية ان المهاجم شاب يبلغ من العمر واحدا وعشرين عاما.

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