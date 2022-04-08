الكاظمي يعلنها ويزف البشرى.. ويطلق قرارات وطنية لأجل العراق

2022/04/08 | 13:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في رسائل إنسانية وأمنية ووطنية، يعود رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي القائد العام للقوات المسلحة، إلى تعزيز الثوابت الوطنية والدفاع عن ثرى العراق واستمرار العمل الحكومي على خطط محاربة الارهاب ومحاولات التخريب وضرورة تأدية الواجب الأمني على أكمل وجه.

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