مسحرجي عراقي يفاجئ أهالي كركوك بالدهشة

2022/04/08 | 13:02 - المصدر: قناة التغيير

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في تفاصيل الليالي الرمضانية، يتمسك العراقيون بالعديد من تقاليد وطقوس الشهر الفضيل ومن بينها المسحرجي الذي يقاوم زمن التكنولوجيا..



كاميرا التغيير رافقت مجموعة من المسحرجية في فجرية رمضانية بمحافظة كركوك.

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