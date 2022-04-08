نصيف تحدد مسارين لوزير النقل حول الهدر بالمال العام في مشروع ميناء الفاو

2022/04/08 | 13:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

ردّ المكتب الإعلامي للنائبة عالية نصيف، اليوم الجمعة، على تصريحات وزير النقل الذي أعلن عبر قناة دجلة الفضائية أنه يتحداها أن تثبت وجود تدليس وهدر للمال العام في عقد ميناء الفاو.

وذكر المكتب الاعلامي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، :" ان وزير النقل في لقاء تلفزيوني أمس حاول أن ينفي وجود تدليس وهدر للمال العام في العقد الذي أبرمته الوزارة مع الشركة الكورية لإنشاء ميناء الفاو، ونحن بدورنا سنؤكد للرأي العام أنه وللأسف قام بتضليل اللجنة التي حضرت للنقاش معه، كما إن النائبة نصيف هي مَن تمتلك الوثائق التى تثبت عدم صدق إدعائه بالأدلة والاوراق ومن قلمه تُدينُه أمام الرأي العام، اما في حال موافقتها هي والنواب وأصحاب الاختصاص على الذهاب للبصرة فبالتأكيد سيقوم الوزير بعرض العمل القديم وليس ما تم التعاقد عليه".وتابع المكتب الاعلامي :" ان أمام الوزير تحديين اثنين: الأول مناظرة تلفزيونية، وستعرض النائبة نصيف من خلالها كل الادلة التى خطها قلم الوزير ومديره العام الوحيد، والتحدي الثاني هو الرد على الأسئلة البرلمانية من خلال حضوره في مجلس النواب أمام ممثلي الشعب ".

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