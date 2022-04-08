المالية تصدر توضيحاً بشأن منح الاجازات لأصحاب العقود

2022/04/08 | 13:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت وزارة المالية، اليوم الجمعة، توضيحاً بشأن منح الاجازات لأصحاب عقود القرار 315.

وقالت الوزارة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "منح الموظفات المتعاقدات وفق قرار 135 إجازة الأمومة تكون بصورة مطلقة، ويجب عدم تعارض منح الإجازة مع مصلحة الدائرة".

وأضاف انه "لا مانع لديها من منح عقود قرار 315 المخصصات، ولا مانع من إكمال عقودهم للدراسة الأولية أو العليا بإجازة دراسية".

وفيما يخص رصيد الاجازات لموظفي العقود 315 أوضحت الوزارة في بيانها انه "سيكون بدراسة الموضوع وفق الشروط الواردة بالقرار المذكور أنفاً".

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