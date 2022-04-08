تسجيل 222 حالة اختناق أثر عاصفة ترابية في أربيل

2022/04/08 | 13:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - اربيل

افاد مراسل (بغداد اليوم)، الجمعة، بتسجيل 222 حالة اختناق إثر عاصفة ترابية في أربيل.

وقال مراسلنا ان "دائرة صحة أربيل،سجلت اليوم، 222 حالة اختناق إثر العاصفة الترابية التي تجتاح المحافظة منذ يوم أمس الخميس".

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