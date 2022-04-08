ابنتا بوتين وواردات الفحم.. أوروبا تفرض عقوبات جديدة على روسيا

2022/04/08 | 13:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبنى الاتحاد الأوروبي، الجمعة، رسميا خامس حزمة من العقوبات على روسيا، والتي شملت حظر واردات الفحم والخشب والكيماويات ومنتجات أخرى.

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