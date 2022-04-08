القبض على 8 من تجار ومروجي المخدرات بينهم امرأة في كركوك

2022/04/08 | 13:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية شرطة محافظة كركوك ،اليوم الجمعة، القبض على ثمانية من مروجي المخدرات بينهم امرأة.

وأوضحت المديرية في بيان ارفقته بصور للمقبوض عليهم ان مفارز قسم المخدرات في محافظة كوكوك ألقت القبض على ثمانية من المتاجرين والمروجين والمتعاطين للمخدرات في محافظة كركوك بينهم امراءة مشيرة الى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق اوامر قضائية.

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