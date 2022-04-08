الصقور والجزيرة.. الفريقان يلتقيان للمرة الأولى في دوري أبطال آسيا

2022/04/08 | 13:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يلتقي نادي الجزيرة الإماراتي مع القوة الجوية اليوم الجمعة على ستاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2022.ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الجمعة أيضاً مومباي سيتي الهندي مع الشباب السعودي على ستاد الأمير فيصل بن فهد.ويخوض الجزيرة المشاركة […]

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الفريقان يلتقيان للمرة الأولى في دوري أبطال آسيا أولاً على ايرث نيوز.

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