مستشار الكاظمي: مؤسستان تحققان قفزات كبيرة بحماية واسترجاع المال العام

2022/04/08 | 13:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حدد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح ،اليوم الجمعة، جهتين وطنيتين أساسيتين تعملان على حماية المال العام والتصدي للجرائم المالية.

وأعلن صالح عن تحقيق قفزات كبيرة في حماية واسترجاع المال العام، من خلال صندوق استرداد الأموال ومكتب مكافحة غسل الأموال وأموال الجريمة والإرهاب، إضافة الى التعاون الدولي الذي رسمته خريطة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمعتمدة وطنياً.

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