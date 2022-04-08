2022/04/08 | 13:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طالب النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي اليوم الجمعة، رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار يخص اعفاء البضائع الشحيحة من المواد الغذائية والخضراوات والفواكه من التعرفة “الگمرگية” والضرائب لمدة شهرين وعدم المطالبة بإجازة الاستيراد لحين دخول البضائع .

ظهرت المقالة الزاملي يطالب بإعفاء البضائع الشحيحة من التعرفة “الگمرگية” والضرائب لمدة شهرين أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزاملي يطالب بإعفاء البضائع الشحيحة من التعرفة “الگمرگية” والضرائب لمدة شهرين) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزاملي يطالب بإعفاء البضائع الشحيحة من التعرفة “الگمرگية” والضرائب لمدة شهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).