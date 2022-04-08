بين مهاجمة أردوغان واعتبار قضية خاشقجي قد

2022/04/08 | 13:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار قرار القضاء التركي، الخميس، بإحالة قضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول العام 2018 إلى المملكة العربية السعودية، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

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