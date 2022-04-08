-كليلة ودمنة- وثيقة سياسية غرضها المقاومة - نعيمة عبد الجواد

2022/04/08 | 13:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نعيمة_عبد_الجواد د.



نعيمة عبد الجوادتعج الفنون والآداب باستخدام الرموز للتعبير عن أفكار ومعاني عميقة بأسلوب مستتر؛ بغرض إما تلافي الشبهات أو العقاب، أو لتعميق معنى العمل الأدبي أوالفني وإعطاؤه أبعاد متعددة، تختلف حسب وجهة نظر المتلقِّي وثقافته.



وبما أن الشعر من أول نماذج الفنون في الحضارة العربية القديمة، صار استخدام الرمز حرفة يفخر بها فحول الشعراء؛ كدليل القدرة على تطويع اللفظ والمعنى.



ومع تنامي الفتوحات الإ ......





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